Несуществующий рейс со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула

"Самолет-призрак" авиакомпании "Уральские авиалинии" с 150 россиянами на борту застрял в аэропорту Стамбула.

Борт с номером U6-774 должен был вылететь вчера в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург, но его отменили. Пассажирам сообщили, что рейса с таким номером не существует, передает telegram-канал SHOT. Отправление переносили трижды.

Пассажирам не предоставили гостиницу, им пришлось спать на скамейках. Воды россиянам тоже не хватило, так как получили только одноразовый ваучер на еду.

К утру 30 декабря ситуацию удалось решить. По состоянию на 8:20 мск, рейс уже вылетел в Екатеринбург.

Позже авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила, что номер рейса не менялся, а вылет задержался из-за того, что самолет прилетел в Стамбул из Сочи в задержкой из-за сильного ветра.