Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Россияне пенсионного возраста смогут докупить недостающие стаж и баллы для назначения страховой пенсии.

В этом году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составляет 60,4 тысячи рублей, а в 2026 году - 5,6 тысячи рублей. Максимально в следующем году можно докупить 8,7 пенсионного балла.

"Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", - рассказала ТАСС депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

Заявление можно подать на "Госуслугах" или очно в отделении Соцфонда.