С эталонной русской зимы начнется в Москве 2026 год

В Московском регионе 2026 год стартует с эталонной русской зимы — с нормальными для января сугробами и бодрящими морозами. Такой прогноз дал во вторник, 30 декабря, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт, в заключительный день 2025 года пройдут снегопады, под утро ожидается до минус 10 градусов, в дневные часы — около шести-девяти градусов мороза.

В новогоднюю ночь в Москве будет морозно до минус 10-13 градусов, что идеально соответствует многолетней норме. В первый январский день будет не выше минус 10 градусов. При этом высота сугробов повысится до 20-25 сантиметров.

На пик стужа выйдет 2 января, когда прогнозируется до минус 12 — минус 15 градусов, после чего холод начнет отступать, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова подтвердила, что ночь пятницы, 2 января, будет самой холодной за предстоящие длинные новогодние каникулы. Однако уже 3 января прогнозируется потепление, а к 4 января в отдельных районах столичного региона условия будут близки к оттепели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, что "в период потепления климата погода нервничает". Это выражается в том, что теплые периоды встречаются чаще, чем холодные. Еще никогда скорость изменения температуры не была такой большой.