Барановской предрекли воссоединение с Аршавиным. Она закричала от радости

В новом выпуске шоу "Мужское/Женское" ведущей Юлии Барановской предрекли восстановление отношений с бывшим возлюбленным. Судя по лицам гостей в зале, услышавших это предсказание, они немедленно подумали об известном футболисте Андрее Аршавине. Напомним, что ему Юлия Барановская родила сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.

Однако если некоторые зрители в зале с улыбкой восприняли эту перспективу, то сама ведущая совсем не обрадовалась. Но когда услышала, что также вынутая из мешочка руна может означать встречу с богатым мужчиной, Юлия Барановская буквально закричала от счастья.

Отметим, что популярная ведущая ни разу официально не была замужем. После скандального расставания с Андреем Аршавиным Юлия Барановская предпочитает держать детали личной жизни в секрете.

Напомним, что еще несколько лет назад вся страна обсуждала детали ее громкого разрыва с известным российским футболистом. Ведь Барановская к тому времени родила ему двоих детей и ждала третьего ребенка, когда спортсмен принял решение уйти от нее. Андрей увлекся другой женщиной.

Тогда беременная Барановская с детьми жила в Великобритании. После расставания с Андреем Аршавиным она вернулась в Россию. Большую помощь и поддержку ей оказали друзья. Она смогла не только наладить быт, родить третьего ребенка, сына Арсения, но и спустя время удачно устроиться ведущей на Первый канал.