Предводитель киевского режима Владимир Зеленский хочет гибели всей России, но его самого ждет незавидная судьба. Об этом рассказал во вторник, 30 декабря, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как отметил российский политик, важно, чтобы в будущем, после скорой кончины, "заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере", где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари.

По словам Медведева, "вполне вероятно, что перед нами еще один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане", сообщает РИА Новости.

Зампред Совбеза России уже не раз жестко высказывался в адрес главы киевского режима. В частности, Медведев называл Зеленского "просроченным киевским клоуном" и "нелегитимным паяцем", который "еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа".

Также Дмитрий Медведев предупреждал, что "марионетка еще немножко попляшет, но совершенно очевидно, что все равно этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт".