Беременной Валерии Чекалиной сделали операцию

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) снова госпитализирована. Об этом сообщил ее возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Он уточнил, что Валерия перенесла операцию "по показаниям врача" под наркозом. Луис уточнил, что хирургическое вмешательство прошло хорошо, но не стал рассказывать, что именно за манипуляции проводили медики.

Однако он объяснил, что Чекалина страдала от болей, которые усиливались ночью. Именно поэтому врачи и приняли решение делать операцию. При этом мужчина подчеркнул, что "малыш в порядке".

Напомним, что около недели назад находящаяся под домашним арестом Лерчек была госпитализирована. Она почувствовала недомогание: начались сильные почечные колики, ноющая боль в пояснице. Ей даже было тяжело дышать.

Отметим, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.