Россияне смогут проставить в паспорте шесть отметок

В общегражданский российский паспорт с 1 января 2026 года можно будет внести шесть отметок, делать это будут по желанию граждан. Об этом рассказали во вторник, 30 декабря, в Министерстве внутренних дел России.

Как уточнили в пресс-центре ведомства, в паспорт могут быть проставлены отметки об идентификационном номере налогоплательщика, о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России, данные о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах, о группе крови и резус-факторе.

В зависимости от характера данных внесением указанных сведений в паспорт занимаются различные ведомства. Например, в МВД или в многофункциональных центрах в паспорте можно проставить отметку о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина России, сообщает ТАСС.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, закрепляющие возможность подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями через MAX. Вместо демонстрации паспорта можно будет открыть в своем гаджете указанный мессенджер — он обеспечивает быстрый доступ к основным документам с портала "Госуслуги". В частности, сервис позволяет открыть электронные версии паспорта, водительских прав, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН.

Важные сведения в паспорте несет штамп о регистрации по месту жительства. Адвокат Евгений Гибудуллин напомнил, что российское законодательство предусматривает наказание для граждан, которые официально зарегистрированы в одном месте, а фактически проживают в другом.