В российском Минобороны подтверждают информацию нашего МИД о том, что в ночь на 29 декабря произошла атака на Новгородскую область. 91 ударный дрон был направлен на резиденцию президента России, заявляют в Кремле.

Уже очевидно, что Зеленский снова выбрал войну, а не мир. Как это было после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ инсценировали трагедию в Буче. И теперь был выбран момент, когда Дональд Трамп, закончив переговоры Зеленским, говорил о финальных нюансах американского мирного плана. По сути, это плевок в спину Вашингтона и на все усилия Белого дома урегулировать конфликт. Трамп шокирован и возмущён.

Но, похоже, у киевского главаря есть основания действовать именно так. Осенью - выборы в Конгресс США, где разжигающие конфликт демократы собираются получить большинство. Не просто так он вдруг начал требовать гарантий безопасности не только от президента США, но и от американского парламента.

Тем более, что Трамп демонстрирует всё меньше любезностей. СМИ вновь сравнили встречу, организованную Зеленскому и Путину. Не в пользу первого. Это вызывает раздражение и у европейских русофобов. Они, кстати, пока ни слова не сказали о террористической атаке Киева. Но, без сомнения, провернуть это ВСУ не смогли бы без их участия. Как минимум без разведданных НАТО.

"Думаю, если бы я был на месте русских, я бы взял "Орешник" и уничтожил штаб СБУ в Киеве. Одна из причин, почему Москва до сих пор этого не сделала, заключается в том, что у нее есть разведывательные активы на ключевых позициях внутри украинского правительства. И русские понимают, что, возможно, приказ отдавал совсем не Зеленский", - отметил Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ.

Воинствующие западные эксперты не только не осуждают действия киевского режима, а даже наоборот – поощряют открыто. После такого с киевскими преступниками разговор будет совсем иной, заявили в российском МИДе.

Впрочем, несмотря на провокации со стороны Киева, Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Даже наоборот.

"Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнёрами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договорённостей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена", - отметил Юрий Ушаков, помощник президента России.

Россия просто не может поступить иначе, говорят в Кремле. И американская сторона должна отнестись к этому с пониманием.