Коалиция во главе с Эр-Риядом ударила по йеменскому порту

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию авиаударов по морскому порту йеменского города Эль-Мукалла.

Над ним поднимается высокий столб густого чёрного дыма. Как сообщили в Эр-Рияде, атаке подверглись два корабля из Объединённых Арабских Эмиратов, прибывшие с военными грузами для сепаратистов юга.

Перед операцией командование коалиции призвало жителей города покинуть территорию порта. А после ударов заявило о завершении военной миссии и отсутствии жертв и сопутствующего ущерба.