В Испании реки вышли из берегов и затопили первые этажи зданий

Проливные дожди и наводнения парализовали жизнь в южных и восточных областях Испании. В Андалусии, Валенсии, Мурсии и на Балеарских островах реки вышли из берегов и затопили огромные территории. А во многих населённых пунктах - и первые этажи зданий.

Жертвами непогоды стали три человека. В провинции Малага действует красный - наивысший - уровень опасности. Власти призывают население не покидать дома или же эвакуироваться на возвышенные места.

В бухте города Масаррон пронёсся разрушительный водный смерч. А на севере страны - в испанских Пиренеях - три лыжника стали жертвами сошедшей лавины. Ещё одна женщина - член туристической группы - пострадала. Её извлекли из-под снега и госпитализировали с переохлаждением.