Стало известно, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь

Это утро на набережной Сочи никто не называет добрым. После сильнейшего шторма придется восстанавливать многочисленные кафе и торговые лавки, приводить в порядок туристические маршруты.

Море не успокаивается - синоптики вновь прогнозируют трёхметровые волны. На городских улицах тоже небезопасно. Из-за штормового ветра, грозы и налипшего снега ловушками становятся даже собственные авто.

В горных районах не исключен сильный снегопад с метелью и гололедом. Въезд транспорта на летней резине ограничен. Авиапассажиры, чьи рейсы были задержаны или перенесены, проявляют нордическое спокойствие. По крайней мере, сейчас они в тепле.

В Ростов-на-Дону тоже пришла морозная зима. Мокрый снег, гололёд, порывистый ветер до 15 метров в секунду. Новогодние ёлки его порывы, пусть и с трудом, но выдерживают. Пока стоят крепко.

А в столичном регионе - идеальная предпраздничная погода. Пушистый снег будет идти весь сегодняшний день, наметая сугробы. А легкий мороз усилится. В новогоднюю ночь - до минус 15. Любителям встречать Новый год на свежем воздухе пригодятся валенки, шапки-ушанки и кокошники на меху.