Собянин рассказал о поддержке участников СВО школьниками и студентами колледжей

Московские школьники и студенты колледжей в этом году собрали несколько десятков тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации и воспитанников детских домов в новых регионах.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на передовую отправляли медикаменты, одежду, сухпайки и портативные генераторы, а также медовые пряники, которые испекли сами.

Ученики написали бойцам более 30 тысяч писем. В детские дома передали тёплые вещи, продукты и сувениры. Сотрудники колледжей привозили подарки в образах Деда Мороза и Снегурочки. Провели и десятки новогодних концертов и театрализованных квестов.