В Москве показали спектакль "Буратино и Золотой ключик"

Добрая и трогательная постановка, которая помогает каждому поверить в чудо. В Москве вновь показали спектакль "Буратино и Золотой ключик". Роли в нём исполняют воспитанники детской инклюзивной творческой студии.

За каждой репликой - месяцы упорных репетиций и колоссальная работа. Знаменитую сказку в Центре исполнительских искусств на Добрынинской показывают особенные артисты - воспитанники инклюзивной студии "Сны Алисы". Даже выйти на большую сцену для них - огромная победа.

"Я каждый раз оказываюсь в этом мире, и мне там так нравится. Поэтому я ощущаю счастье каждый раз. И радость. Отдача, аплодисменты, их тепло, их радость, их смех. Здесь на сцене всё чувствуется", - говорит Алиса Мудрова.

Идея благотворительного спектакля "Буратино и Золотой ключик" принадлежит певице Жасмин. Для нее этот проект — воплощение давней мечты.

"Я, когда сейчас смотрела спектакль, у меня были мурашки по коже, потому что они уже не просто драматические актеры, а и комедийные. Уже включали какие-то свои даже актерские штучки, которые только я могла бы заметить", - говорит Жасмин, певица, заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана.

Спектакль на музыку легендарного Алексея Рыбникова уже был отмечен профессиональным сообществом на Национальном фестивале "Музыкальное сердце театра".

"Вот я сейчас сидел в зале, смотрел ремейк фактически фильма, на котором я вырос. Это важно для нас, потому что, видя все это действие, которое происходит на сцене, мне кажется, мы становимся лучше, добрее", - отметил Константин Симкин, учредитель фонда "Семейная помощь".

Самое главное, что показывает проект - сцена открыта для всех. А свой "Золотой ключик" есть у каждого ребенка.