Уехать в Таиланд и заболеть: россиянам посоветовали сидеть дома в праздники

Россиянам порекомендовали выйти на работу на следующий день после празднования Нового года.

2 января – самое подходящее время вернуться к труду, считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Самый лучший способ - 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу", - передает его слова РИА Новости.

Академик РАН посоветовал россиянам не уезжать за границу на новогодние праздники, так как велик риск заболеть.

"Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться", - предупредил он.

Ранее синоптики сообщили, что 2026 года начнется с эталонной зимы — с нормальными для января сугробами и бодрящими морозами. В новогоднюю ночь в Москве будет морозно до минус 10-13 градусов, в первый январский день будет не выше минус 10 градусов.