Россиян предупредили о мошеннической схеме с новогодними выплатами "от Путина"

Преступники рассылают россиянам в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате от президента России, однако это мошенничество. Об этом предупредили во вторник, 30 декабря, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как уточнило ведомство, текст таких сообщений примерно следующий: "1 января начнутся новогодние выплаты от Путина. Размер зависит от возраста и города. Выплату могут получить все граждане, рожденные после 1950 года".

Доверчивых россиян заманивают крупными суммами, обещая суммы от 35 тысяч до 325 тысяч рублей. Однако в действительности никаких президентских новогодних выплат не предусмотрено, сообщает РИА Новости.

МВД напоминает: узнать о всех действительно полагающихся социальных выплатах можно на портале "Госуслуги". Граждан призывают сохранять бдительность и критическое мышление, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Ранее эксперты рассказали, что мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. Например, злоумышленники запугивают россиян "эпидемией гонконгского гриппа", чтобы выманить у них данные для входа на портал "Госуслуги" и затем похитить деньги.

В правоохранительных органах Санкт-Петербурга сообщали, что мошенники представляются сотрудниками "Водоканала", предлагают заменить счетчик и провести лабораторную проверку воды, под этим предлогом гражданина просят назвать код из СМС. Это открывает преступникам доступ к личному кабинету гражданина на портале "Госуслуги".