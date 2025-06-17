Изъятый в пользу государства аэропорт Домодедово выставят на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Аукцион будет проходить согласно законодательству и с учетом принятых решений правительства.

"Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", - сообщил глава Минфина (цитата по "Интерфаксу").

Перед приватизацией аэропорт "Домодедово" оценивали в 115 миллиардов рублей.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к совладельцам Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. По мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом. В июне суд удовлетворил требования ГП.