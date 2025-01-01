Киркоров сообщил о тяжелой болезни Пугачевой: не захотел молчать

Филипп Киркоров подвел итоги уходящего 2025 года. По словам поп-короля, он выдался довольно суетной. Не обошлось и без травм. Так, весной певец получил сильный ожог руки, который долго не заживал. Теперь на месте травмы популярный исполнитель намерен сделать татуировку, чтобы скрыть некрасивый участок кожи.

При этом певец не унывает. Он отметил, что для многих артистов в порядке вещей выступать даже будучи в не совсем хорошем состоянии. В качестве примера Филипп Киркоров привел свою бывшую супругу Аллу Пугачеву. Он откровенно рассказал о том, как Примадонна вышла на сцену будучи тяжело больной.

"Алла Пугачева, выигрывая песенный конкурс в польском Сопоте с песней "Все могут короли", вышла к зрителям с воспалением легких! С температурой 40 она не только спела, но и завоевала в итоге Гран-при! Опозорить страну и подставить просто не могла. Лопни, но держи фасон, как говорится", - заключил певец.

Он отметил, что и сам не раз выступал будучи больным. К счастью, это приносило только хороший результат. "Это были лучшие концерты в моей жизни! Открывалось какое-то второе дыхание, видимо. А вот после них уже лежал мертвым..." - признался Киркоров "Миру новостей".