Для достижения целей спецоперации и установления устойчивого мира на Украине нужно переквалифицировать СВО в контртеррористическую операцию (КТО). Такое мнение высказал руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Как сообщается в Telegram-канале "Дума ТВ", Миронов высказал "свою принципиальную позицию", которая состоит в необходимости ликвидации главарей террористов — это, прежде всего, относится к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия в ответ на попытку Киева атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области должна предпринять "предельно жесткие и оперативные меры". Политик также напомнил, что "никто ни разу в истории не договорился с террористами".

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя атаку украинских БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина, напомнил, что киевский марионеточный режим уже не впервые начинает выкидывать фокусы, когда складывается устойчивая переговорная конструкция. В частности, после российско-украинских переговоров 2022 года была Буча, а после возобновления диалога летом 2025 года последовали удары по российской транспортной инфраструктуре.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что очень важно, чтобы в будущем, после скорой кончины, "заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере", где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари.

Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что Зеленского могут ликвидировать его же соратники. Президент Беларуси, перечисляя прегрешения и промахи главы киевского режима, отметил, что "ты занимался неизвестно чем, пришел в политику — и ты к этому не готов", зато "деньги любишь".