Поверженная Лариса Долина напоследок отомстила Полине Лурье: вот что она сделала

25 декабря завершилась эпопея с квартирой Ларисы Долиной, которая длилась почти полтора года. Мосгорсуд постановил, что певица обязана незамедлительно освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, которую она продала за 112 миллионов рублей. Тем самым удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье. Также вынесено решение снять с регистрационного учета прописанных там же дочери и внучки артистки.

А на днях Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади. Накануне, 29 декабря, в Сети распространилась информация, что Лариса Долина наконец начала переезд. Интернет-пользователи смаковали кадры, на которых одежда прославленной артистки прямо на вешалке, обмотанная пищевой пленкой, оказалась на улице.

Но Полине Лурье рано праздновать победу. Как утверждает 112, Лариса Долина отказалась отдать ключи от квартиры. Теперь в Сети судачат, что таким образом певица напоследок отомстила новой владелице своей любимой недвижимости в центре Москвы.

Примечательно, что Лариса Долина продала квартиру вместе с мебель и техникой. Интересно, что известная исполнительница оставила себе только пианино и концертный стул.