Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке украинскими беспилотниками резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Как написал индийский политик в социальной сети Х, дипломатические усилия являются наиболее эффективным способом прекращения боевых действий и достижения мира. Нью-Дели призывает все заинтересованные стороны сосредоточиться на мирных переговорах и избегать любых действий, которые могут их подорвать.

Не оставил без внимания случившееся и Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь потребовал не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций.

Официальный Пекин выразил убежденность в том, что диалог и переговоры — это единственный жизнеспособный способ урегулирования украинского кризиса, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле рассказали, что президент США, узнав про атаку украинских БПЛА на резиденцию Владимира Путина, отказался оправдать действия киевского режима обороной и назвал их сумасшествием. Дональд Трамп признался, что "был очень зол, когда услышал о произошедшем".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что ответ на попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента России будет не дипломатическим: "Пусть они не надеются".