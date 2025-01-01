Экономика России в 2026 году перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. Такой прогноз дал во вторник. 30 декабря, российский министр финансов Антон Силуанов.

Как заявил глава Минфина в интервью телеканалу "Россия-24", наблюдается замедление и динамики экономического развития, однако происходит это "в плановом порядке".

Специалисты полагают, что это должно привести, начиная со следующего года, к устойчивым, сбалансированным темпам роста экономики. При этом по итогам 2025 года рост ВВП, по прогнозам, составит около 1%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что кабмин подготовил план структурных изменений в экономике до 2030 года. Работа по трансформации экономики должна вестись для выхода на темпы роста не ниже мировых. Для этого необходимо создавать современные рабочие места, формировать привлекательные условия для инвесторов в регионах, смещать акцент экспорта на технологически сложную продукцию.

В Европе между тем начинают осознавать, что попытки обрушить российскую экономику при помощи санкций вышли боком авторам рестрикций. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что после почти четырех лет российской спецоперации единственное, чего добились европейцы своими 19 пакетами санкций, это "поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей".