Лихач без прав сбил бабушку с двумя детьми в Ленобласти

В Ленинградской области задержали водителя, который сбил женщину с двумя маленькими детьми и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошел в городе Кудрово 26 декабря на улице Пражская. 33-летний водитель автомобиля Opel Astra наехал на 57-летнюю женщину и двух девочек – внучку и подружку-соседку. Детей вели на занятия по рисованию. Бабушку госпитализировали в больницу, девочкам оказали помощь на месте.

Водитель Opel Astra сначала вышел из машины и попросил не вызывать полицию, но после уехал с места аварии, сообщает 47news.ru. Мужчину оперативно задержали. Оказалось, что ранее он был лишен права управлять автомобилем.

"Не заметил женщину с двумя детьми из-за машины, нечаянно их сбил. Каюсь. Очень сильно сожалею. Испугался, думал, что в дальнейшем проблемы будут", - объяснил он свое поведение.

В отношении мужчины возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также протоколы за управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП.