Игорь Николаев и Наташа Королева оказались за одним столом: так близки не были уже давно

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись больше 20 лет назад. Впоследствии Наташа Королева обрела счастье со стриптизером Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко), а Игорь Николаев счастливо женился на Юлии Проскуряковой.

Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могут смириться с тем, что артисты расстались.

Тем радостнее им было увидеть Игоря Николаева и Наташу Королеву, сидящих за одним столом. Более того, бывшие супруги оказались настолько близко друг от друга, буквально в нескольких сантиметрах, что фанаты в Сети не смогли сдержать позитивных эмоций в комментариях.

Дело в том, что артисты оказались на записи шоу, приуроченного к юбилею новогодней передачи "Старые песни о главном". Сложно представить, но музыкальной программе исполняется 30 лет. В свое время в записи этих шоу (был снят целый цикл) приняли участие самые популярные представители отечественного шоу-бизнеса.

Однако до сих пор в Сети говорят, что именно первая программа оказалась самой успешной. "Константин Львович (Эрнст. - Прим.ред.) позвонил и рассказал про проект: "Роль у тебя отличная: ты - дочка председателя и все тебя хотят". Я говорю: "Мне подходит!" - с улыбкой вспомнила Наташа Королева.

Затем певица и ее бывший супруг Игорь Николаев оценили его образ в другой программе цикла, где тот предстал в белоснежной форме, танцующим с балериной. Королева и Николаев посмеялись. Видео анонса программы опубликовал в своем официальном телеграм-канале ведущий шоу Николай Цискаридзе.