Россиянам объяснили, как избежать блокировки карт по подозрению в мошеннических операциях

Российские банки обязаны проводить мониторинг операций и приостанавливать подозрительные транзакции. В ряде случаев под блокировку попадают карты и операции добропорядочных граждан. Эксперты рассказали, как снизить подобный риск.

Как пишут "Известия", некоторые россияне столкнулись с блокировками после переводов между своими счетами. В некоторых случаях банки замораживают лишь отдельные транзакции, но иногда и карты в целом.

В 2026 году перечень подозрительных признаков, которые могут свидетельствовать о мошеннических операциях, вырастет с шести до 12. Вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов уточнил, что банк учитывает целую совокупность факторов, которые говорят о том, что клиент мог стать жертвой злоумышленников, только величиной суммы перевода он не ограничивается.

Специалист по банковским спорам, управляющий партнер юридической компании "Провъ" Александр Киселев рассказал, что во избежание блокировки лучше сохранять привычный паттерн операций. Нужно четко указывать назначение платежа в чате или в комментарии к переводу, использовать только проверенные устройства, разграничивать личные транзакции и бизнес-операции. Кроме того, нельзя совершать переводы по указанию незнакомцев.

Ранее начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, почему кредитно-финансовые организации блокируют счета граждан, а также объяснил, что предпринимать в такой ситуации.

До того в Банке России признали, что люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, поскольку банки не всегда понятно раскрывают причины своих действий. ЦБ велел доводить до сведения граждан всю нужную информацию.