Продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина заочно арестовали

Таганский суд Москвы заочно арестовал продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Андрея Разина объявили в розыск за мошенничество. Следствие предъявило продюсеру заочное обвинение за аферу на 500 миллионов рублей, связанную с творчеством группы "Ласковый май".

До недавнего времени Разин находился в США, однако не так давно появилась информация, что он в Турции. Об этом сообщил сам продюсер, который вышел на связь в своих соцсетях и прокомментировал данные о розыске. По его словам, он взят под государственную защиту. Более того, якобы в Турции возбудили уголовное дело и объявили в розыск "инициаторов" его преследования.

Что касается розыска, то, утверждал продюсер, его юристы на протяжении нескольких недель пытались обжаловать это "липовое" постановление.