Москвичам напомнили про наказание за использование пиротехнических изделий

Жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Об этом предупреждает во вторник, 30 декабря, столичный главк Министерства внутренних дел.

Ведомство в преддверии новогодних каникул призвало воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, на любых объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушителей правил использования пиротехнических изделий накажут по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Если из-за пиротехники возникнут тяжкие последствия, будут применены соответствующие нормы Уголовного кодекса, сообщает АГН "Москва".

В апреле из-за петарды-хлопушки пострадали девять школьников. Такую "бомбочку" принес в школу в подмосковной Истре один из учеников, а затем бросил петарду в портфель одноклассника.

В мае руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напоминала об уголовной и административной ответственности за запуск любых летательных аппаратов. Запрет на это действует по решению столичного оперативного штаба.