Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин направил поздравления свои иностранным коллегам и главам правительств по случаю Рождества и наступающего Нового года.

Президент России поздравил партнеров по БРИКС, лидеров стран СНГ, президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении Кремля,

Представителей стран Европы в поздавлении немного – Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Из стран-членов НАТО новогоднее поздравление получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того Путин направил телеграммы Папу Римского Льва XIV и ряд бывших иностранных лидеров - экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Путин поздравил президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с наступающим Новым годом.