Цивилёва доложила Путину о работе фонда "Защитники Отечества"

Владимир Путин принял сегодня в Кремле Анну Цивилёву. Замминистра обороны доложила президенту о деятельности фонда "Защитники Отечества".

Во всех регионах страны более четырёх тысяч социальных координаторов находятся на постоянной прямой связи с участниками и ветеранами специальной военной операции, членами семей погибших и пропавших без вести. Поддержку оказывают по всем направлениям: от оформления необходимых документов до медицинской реабилитации и содействия в трудоустройстве.

Путин: О той части вашей работы, которая связана с фондом "Защитники Отечества". Знаю, что работа большая, но самое главное в том, что вам удалось привнести в работу. Вы относитесь к ней с большим душевным теплом, теплотой. Этой очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил сохранять подобный подход.

Цивилёва: Работа не может вестись равнодушно, у нас тысячи человек - участники СВО или их близкие, которые прошли путь и нашли силы помогать другим.