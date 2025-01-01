В новогоднем тираже "Русского лото" разыграют более 3,5 миллиарда рублей

По традиции в первый день 2026-го состоится грандиозный розыгрыш "Новогоднего миллиарда". Люди по всей стране приобретают билеты для себя и в подарок близким, чтобы испытать удачу. Организаторы "Русского лото" обещают: победителей будет много. А счастливые обладатели выигрышей прошлых лет поделились своими секретами.

В точках продаж "Столото" - ажиотаж. Покупать билеты себе или в подарок к Новому году для многих стало уже традицией.

"Как мне кажется, "Русское лото" - это один из тех классных подарков, который поможет продлить такое посленовогоднее настроение, праздники. И в качестве подарка тоже будет очень классно для всей своей семьи", - отметила Валерия Семёнова.

"У нас есть тубусы, в которых по 15 билетиков. Они у нас с пожеланиями, то есть в качестве подарка они очень хорошо подходят. А также у нас есть конвертики с успехом и счастьем", - рассказала Дарья Крикуненко, продавец-консультант.

За все годы участники "Новогодних миллиардов" от "Русского лото" выиграли уже более 22 миллиардов рублей, в стране появилось более 1100 новых лотерейных миллионеров, в том числе четыре лотерейных миллиардера.

"Новогодний тираж от "Русского лото" уникален тем, что именно в этой лотерее можно выиграть в качестве главного приза один миллиард рублей. Этот год уникальный. Можно будет еще выиграть приз в 100 миллионов рублей, 100 призов по миллиону. И общий призовой фонд будет более трех с половиной миллиардов рублей", - рассказала Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

В прошлом году обладателем главного приза "Новогоднего миллиарда" стал житель Сахалинской области. Его секрет удачи оказался немного замысловатым.

"С мамой выбрали. Она предложила такую простую схему. Возьми число, допустим, 2, прибавь еще 2 - и это будет следующее число. Вот так мы набрали чисел на билет", - отметил Александр Куряев, победитель "Новогоднего миллиарда - 2025".

На самом деле, у многих, кто испытывает фортуну, есть свой секрет. "Самые большие выигрыши были на восьмерки. С тех пор я отбираю 5 восьмерок, 5 билетов", - говорит Николай Кириллов.

"Десять изначально считается колесом фортуны, поэтому для меня десять - это фортуна, в первую очередь, но и плюс, у меня день рождения десятого июня, поэтому я выбираю число десять", - сказала Римма Саян.

До главного лотерейного розыгрыша года остались считанные часы. Но еще можно успеть в нем поучаствовать. Новогодний тираж "Русского лото" состоится в прямом эфире одного из федеральных каналов 1 января. И традиционно пройдет под контролем независимой тиражной комиссии, а также в присутствии звёзд российского шоу-бизнеса, известных ведущих и зрителей. Главное - не забыть купить билет.