Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Мэр Москвы Сергей Собянин исполнил мечты трёх детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Об этом глава города сообщил сегодня в мессенджере "Maкс". Подарки получили Арина из Луганска, а также Бажена-Леля и Дмитрий из Москвы. Какие желания они загадали и как удалось их осуществить?

Новый год - самое волшебное время. Время исполнения желаний! У четырнадцатилетнего Дмитрия из Москвы была давняя мечта - встретиться с пилотом военного самолёта. И вот невероятно - но факт! Он в Кубинке, в гостях у легендарных "Стрижей". Обсуждает с лётчиками и возможности высшего пилотажа, и технические особенности истребителей.

Воспоминаний об этой встрече теперь хватит на целый год. Дима, как выяснилось, мечтает стать инженером-электриком. А такая профессия точно пригодится и в авиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин исполняет мечты. На днях он присоединился к всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Снял с наряженной ёлки не только Димину, но и еще две открытки с пожеланиями. Одиннадцатилетняя Арина из Луганска попросила в подарок гимнастическую шведскую стенку.

"Арина, найдём, конечно, сделаем всё, доставим, смонтируем стенку, пусть занимается спортом", - рассказал Собянин.

В канун нового года всё так и произошло. Волонтёры доставили подарок в Луганск. И уже все вместе - волонтёры и дружная семья Диденко, включая самых младших - смонтировали гимнастическую стенку в комнате Арины.

"Мы всей семьёй в восторге, от того, что происходит. И на данный момент даже не верим, что возможно вот так с Москвы в Луганск доставить эту стенку. Все вместе потрудились, результат налицо", - говорит Владимир Диденко, папа Арины.

В ответ через волонтеров Диденко тоже передали подарок для столичного мэра - ведь Арина-художница, очень хорошо рисует.

"Хочу поблагодарить за помощь в исполнении желания девочки наших добровольцев, доставляющих гуманитарную помощь для зоны СВО и новых регионов. Волонтёры Москвы уже вручили подарок и вместе с семьёй Арины собрали спортивный снаряд", - сказал Сергей Собянин.

И ещё одно заветное желание исполнил мэр. Двенадцатилетняя Бажена из Москвы с восторгом сразу же распаковала подарок. Она очень увлекается историей и ей будет о чём расспросить умную колонку.

"Мы, конечно, благодарим вас, Сергей Семёнович, за эту радость, за такую необходимую вещь для моего ребёнка", - говорит Наталья Зленко.

Проект "Елка желаний" уже восемь лет объединяет тысячи людей по всей стране. И присоединиться к нему, и почувствовать себя волшебником может каждый.