Москвичи стали замечать в городе лис: что делать при встрече с хищником

Соседи опасные и наоборот! Москвичи стали чаще замечать в городе лис. Молодые хищники с наступлением зимы выходят из леса и активно осваивают огромную территорию мегаполиса. Цели у них разные, и подружиться с ними - плохая идея. Впрочем, среди рыжих есть и те, кто не калечит, а лечит.

За спиной молодой энергичный Дантес, на руках спокойная ласковая Нора. На прогулке в парке две домашние лисы чувствуют себя комфортно. Могут и лапу дать за угощение, а через мгновенье без спроса вырваться на лёд, гонять ворон. Энергии хоть отбавляй. Но после недавних новостей о запрете содержания опасных животных многие стали относиться к таким питомцам с подозрением. Мария готова доказать, их случай — особенный.

"Данте из питомника, он чипирован, естественно, привит. У него есть документы, родословная, договор купли-продажи, что это мы его действительно купили, приобрели осознанно. Наши соседи знают, они просились, приходили в гости к нам неоднократно, приносили для лис вкусняшки", - рассказала Мария Сладковская, хозяйка лис.

Лисы, выведенные в специальных питомниках, находятся в правовом поле. Их можно содержать в квартире, но нужно ее правильно подготовить. Животные энергичные и любопытные. Везде хотят засунуть нос. Мария не только обустроила жилище, но и прошла с хищниками курс подготовки с кинологом. А еще дала им работу.

"У нас они осуществляют лисью терапию в хосписах для тяжелобольных и неизлечимых пациентов. Лисы ведут себя хорошо, примерно. Данте выполняет команды. Нора - это такая достаточно ласковая лиса и многих она покорила именно спокойствием", - отметила Мария Сладковская.

Хозяйка уверена, такое соседство, возможно, и полезное, но при правильном ответственном подходе. А вот если дикое животное появилась в городе, нужно проявить осторожность.

Для Елизаветы встреча с хищниками на северо-востоке Москвы стала шоком. Возвращалась домой привычным маршрутом и тут такое. Эксперты предупреждают: сейчас у лис идёт период гона — брачных игр. Они ведут себя активно и могут появляться даже днем, теряя страх перед человеком.

"Лисы преодолевают большие расстояния и выходят в поисках партнёра. Поэтому граждане их всё чаще видят. Так же в это время подрастающее поколение, молодняк этого года, осваивают новые территории, окружающую среду. Если вы встретили лисицу, не в коем случае к ней не подходите, не пытайтесь ее погладить, тем более кормить с руки. Любуемся дикими животными со стороны", - рассказал Азамат Кунафин, начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Специалисты говорят - подкармливая лису, вы оказываете ей медвежью услугу. Она перестает бояться человека и охотиться, что жизненно необходимо для хищного зверя. Дикое животное или нет, главное при встрече или обращении с ним всегда соблюдать осторожность.