Афиша Москвы: где отдохнуть в новогодние праздники

Без этой мелодии невозможно представить Рождество и Новый год. Волшебная история Щелкунчика оживает в Путевом дворце. Действие иммерсивного концерта-спектакля развивается не где-то далеко на сцене, а прямо вокруг зрителей. Они становятся частью этой сказки, чувствуют её дыхание.

Самый частый вопрос в эти дни — как правильно загадать желание? И куда его отправить, чтобы точно сбылось? Ответ прост: туда, где живёт сказка.

Одна из резиденций Деда Мороза в этом году открылась на городской ферме ВДНХ. Здесь живут утки, козлы, лама и, конечно, волшебный олень. Говорят, все они помогают исполнять желания.

Письма готовы и кажется, уже ничто не может помешать празднику. Но самому Деду Морозу может грозить реальная опасность. В "Москвариуме" объявился тот, кто хочет испортить всем Новый год — Кощей Бессмертный. Его цель — похитить зимнего волшебника и сорвать праздник.

Но волноваться не стоит - силам добра - а это морские животные и лучшие артисты - есть что противопоставить злодею. Для этого создали больше 300 костюмов, соединили иммерсивный театр, цирк и мюзикл. Зрителей ждут уникальные водные спецэффекты, танцующие фонтаны, головокружительные трюки на воде и в воздухе. Словом, битва за праздник будет захватывающей.

"Эта площадка настолько многогранная – мы используем акробатов, которые летят в воду, воздушных гимнастов, актеров, танцовщиков, кукольное искусство, то есть у нас огромная палитра красок, которую я могу использовать, чтобы было супер интересно для детей и взрослых, которые будут приходить", - рассказал режиссер спектакля Василий Козарь.

Ну а если в конце года хочется не шоу, а тишины и покоя — добро пожаловать на выставку для выгоревших. Здесь можно полежать под мягким светом для медитации, обнять берёзку, послушать птичий щебет или пройтись по "пляжу".

А если даже после такой перезагрузки настроение не улучшилось – можно отправиться в Клин. Чтобы прочувствовать душу русского Нового года, стоит заглянуть в Музей ёлочной игрушки. Праздник здесь царит круглый год. Вот, например, матрёшки — в этом году они особенно популярны.

Своими глазами здесь можно увидеть, как из раскалённого стекла рождается хрупкое чудо. Эти игрушки — лёгкие, воздушные, но при этом прочные. Можно сделать и свой авторский шар - расписывать их учат на мастер-классах. И есть даже постоянные посетители

Но самый главный праздник - тот, который даже не надо организовывать или планировать. Надо просто выйти на улицы города. Здесь настоящее новогоднее волшебство! Леса ёлок и фантастических деревьев. Каждое из них можно рассматривать как музейный экспонат.

Катки по всему городу - и в спальных районах, и в главных парках, и в центре. Самый новый и самый удивительный - мультимедийный - в Лужниках. 16 тысяч квадратных метров. Свет, музыка, яркие инсталляции, в сердце катка - "Куб энергии". А рядом - таинственный Лес - мерцающие гирлянды, переливающийся лед.

Проект "Зима в Москве" - 400 площадок по всему городу. А ещё большой квест фестиваля "Путешествие в рождество". Где можно отправиться за подарком мечты по самым красивым праздничным локациям.