Гордин оставил Меньшову в день смерти Алентовой: правда стала известна только сейчас

Вера Алентова умерла 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким, с которым она играла в фильме "Зависть богов". Медики два часа реанимировали артистку, но спасти ее так и не смогли. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

Лишь сейчас стало известно, что в день смерти Веры Алентовой ее зять, известный актер Игорь Гордин, должен был сниматься, но, узнав от супруги, актрисы и ведущей Юлии Меньшовой, страшную новость, немедленно поехал к семье.

Однако буквально через час Игорь Гордин объявил, что вернется на съемочную площадку. "Он позвонил и сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. Это решение его и его семьи", - рассказала в телеграм-канале "Белой студии" ведущая Дарья Златопольская.

Она вспомнила, как сама Вера Алентова играла спектакль через несколько дней после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова. "Такая семья, такие люди. Это (и больше ничего, пожалуй) и есть интеллигентность. И есть культура", - заключила Дарья.

Напомним, 29 декабря состоялись похороны 83-летней Веры Алентовой. Свой последний приют она обрела на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с мужем Владимиром Меньшовым.