Вооруженные силы России знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию российского лидера в Новгородской области. Об этом заявил во вторник, 30 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В том, "что касается военных последствий" действий украинских националистов, официальный представитель Кремля от конкретики воздержался.

Песков предупредил, что будут и дипломатические последствия: Москва после атаки Киева на резиденцию президента России в Новгородской области ужесточит свою переговорную позицию по мирному урегулированию. Однако предавать публичности детали российские власти не намерены.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что случившееся — это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против Владимира Путина, но также на срыв усилий американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Также Дмитрий Песков, говоря о попытке ВСУ ударить дронами по резиденции Владимира Путина, напомнил рождественское обращение предводителя киевского режима и "те слова, которые он сказал в адрес президента России". Владимир Зеленский заявил, что украинцы желают "смерти в мучениях" одного человека, хотя и побоялся впрямую назвать его имя.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что ответ на попытку Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию президента России будет не дипломатическим: "Пусть они не надеются".

Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что после случившегося нужно переквалифицировать спецоперацию в контртеррористическую операцию (КТО), в ходе которой будут уничтожены руководители террористов.