Песков рассказал, как Путин поздравит россиян с Новым годом

Российский лидер Владимир Путин не станет изменять традициям и поздравит граждан с Новым годом. Об этом рассказал во вторник, 30 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У официального представителя Кремля попытались выяснить подробности предстоящего новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам — будет ли это сделано в новом формате, например, с фронта или в обществе многодетных семей.

Однако Дмитрий Песков решил не поднимать завесу тайны и отделался лаконичным обещанием: "Как всегда, президент в полночь поздравит россиян с Новым годом".

Между тем Владимир Путин уже направил поздравления своим иностранным коллегам и главам правительств по случаю Рождества и наступающего Нового года. Адресатами стали и некоторые западные политики. Так, президент России поздравил американского лидера Дональда Трампа, главу правительств Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, президента Сербии Александра Вучича.

Чтобы встреча Нового года обошлась без последствий для здоровья, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал два простых правила. Наряду с этим министр напомнил про необходимость контролировать артериальное давление.