Кушанашвили назвал истинную причину ухода Малахова с Первого канала: не хотел подносить Эрнсту кофе

Несколько лет назад Андрей Малахов покинул Первый канал. Эта новость стала сенсацией, ведь со стороны казалось, что ничего не предвещало. Андрей Малахов был одним из самых известных и ярких ведущих на телевидении, вел популярную программу в прайм-тайм. Интересно, что сам шоумен предпочитал не обсуждать свой уход с "первой" кнопки и не афишировать, почему принял такое решение.

И вот сейчас Отар Кушанашвили в подкасте "За деньги" раскрыл истинную причину смены места работы Андрея Малахова. По словам скандально известного шоумена, его коллега покинул Первый канал по нескольким поводам. В частности, якобы не хотел носить кофе генеральному директору Константину Эрнсту и был недоволен зарплатой, которая, по словам Кушанашвили, составляла 100 тысяч долларов в месяц.

Отметим, что за долгое существование "первой" кнопки канал покинуло немало известных ведущих и артистов. Например, юморист Евгений Петросян, ведущий Тимур Кизяков. По этому поводу Константин Эрнст в интервью ранее выразился так:

"Помню старую песню "Наутилуса" с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих".