Роструд назвал топ-5 самых востребованных профессий. Айтишников в списке нет

Работодатели в России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности — это подтверждает и перечень самых востребованных профессий. Об этом рассказали во вторник, 30 декабря, в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные портала "Работа России", в топ-5 по количеству размещенных вакансий вошли профессии швеи, водителя автомобиля, монтажника (в том числе технологических трубопроводов, металлоконструкций и ЖБИ), электрогазосварщика и врача.

Для швей больше всего вакансий в Московской области — 43% от всех предложений в легкой промышленности. Каждый третий запрос на монтажников поступает из Ленинградской, Амурской и Тюменской областей, Татарстана, Москвы, Краснодарского края. Водители особенно нужны в Волгоградской, Московской и Самарской областях. Электрогазосварщики востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

Встречаются и очень редкие вакансии. Например, чистильщика дымоходов приглашают на работу в Самарской области.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в нашей стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы в 2,2% и даже зашла речь о дефиците кадров: на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.

В Москве за два года 70 тысяч москвичей освоили новую специальность в центре "Профессии будущего". Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что обучение занимает максимум три месяца. Все программы разработаны с учетом требований потенциальных работодателей, а наставники центра помогают с трудоустройством.