Вот это поворот: Лурье передумала выгонять Долину из спорной квартиры

25 декабря завершилась эпопея с квартирой Ларисы Долиной, которая длилась почти полтора года. Мосгорсуд постановил, что певица обязана незамедлительно освободить жилплощадь в столичных Хамовниках, которую она продала за 112 миллионов рублей. Тем самым удовлетворен иск новой владелицы недвижимости Полины Лурье. Также вынесено решение снять с регистрационного учета прописанных там же дочери и внучки артистки.

А на днях Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади. Накануне, 29 декабря, в Сети распространилась информация, что Лариса Долина наконец начала переезд. Интернет-пользователи смаковали кадры, на которых одежда прославленной артистки прямо на вешалке, обмотанная пищевой пленкой, оказалась на улице.

Вот только якобы отдавать ключи от квартиры новой владелице артистка отказалась. А теперь стало известно, что и сама Полина Лурье не торопится прогонять прославленную певицу. "Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что вся эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер", - сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко ТАСС.

Ранее адвокат певицы Мария Пухова сообщала, что пыталась по поручению своей клиентки добиться отсрочки выселения — до конца новогодних каникул. Однако Лурье не отреагировала на проект соглашения, предусматривавшего переезд Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках до 10 января 2026 года.