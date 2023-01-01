В Госдуме высказались про сокращение новогодних каникул

Серьезных предпосылок к сокращению продолжительности новогодних праздников нет. В этом заверил во вторник, 30 декабря, председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий поспешил успокоить россиян после призыва заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко не предаваться безделью 12 дней, а выйти на работу уже 2 января.

Нилов напомнил, что призывы сократить новогодние праздники звучат на протяжении последних 20 лет, однако "система уже устоялась". По словам депутата, общение с гражданами России привело его в полную уверенность в том, что люди привыкли к продолжительным выходным и сокращать их не хотят.

При этом политик призвал навсегда закрепить 31 декабря как выходной день в Трудовом кодексе, сообщает РИА Новости.

Ранее общественный деятель Вадим Попов предложил сократить длительность ежегодного оплачиваемого отпуска до 21 календарного дня, а новогодних праздников — до шести дней. Автор идеи заявил, что это позитивно скажется на состоянии российской экономики и обеспечит приток в бюджет сотен миллионов рублей. Однако в Госдуме с этим не согласились.

В 2023 году вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков призвал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками. Его фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода.