Сегодня Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Казахстана Касым Жомартом Токаевым Он решительно осудил атаку украинских беспилотников на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Также стороны затронули некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам госвизита Токаева в Москву в ноябре.

Ранее президент России созвонился с главой Узбекистана. Шавкат Мирзиёев также осудил безрассудные террористические действия киевского режима. Президенты выразили удовлетворение развитием двустороннего партнёрства.

Кроме того, Владимир Путин и лидеры среднеазиатских республик обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.