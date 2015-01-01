После вскрывшейся шокирующей правды Сергей Дроботенко заговорил: "Угораздило же"

Недавно правду о том, как юморист Сергей Дроботенко относится к зрителям, раскрыл блогер Павел Вершинин. Он опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором рассказал, что в 2015 году ездил в гости к артисту. "Это правда про Сергея Дроботенко, которую не знает никто, и вы будете в шоке, я вам обещаю", — интригующе заявил Павел.

Оказывается, десять лет назад Дроботенко откликнулся на просьбу Вершинина. Блогер в своем посте поблагодарил артиста за столь сердечное отношение к поклонникам.

Впрочем, не только к фанатам юморист относится с теплотой. Дроботенко уже много лет дружен с коллегой Еленой Воробей. Недавно вместе они навестили ведущую легендарной программы "Аншлаг" Регину Дубовицкую. Фото, на котором запечатлены артисты, Сергей Дроботенко опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Угораздило же Регину Игоревну родиться 31 декабря… Самый сумасшедший день", - высказал мнение артист и отметил, что поэтому они решили с Еленой Воробей заехать к Дубовицкой пораньше.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях имениннице, а также пожелали Дроботенко и Воробей счастливого Нового года.