В Госдуме призвали радоваться отключению мобильного интернета в Новый год

Мобильный интернет могут временно отключить в регионах России в новогоднюю ночь из соображений безопасности. Об этом предупредил во вторник, 30 декабря, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как пояснил парламентарий, мобильный интернет "могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники".

Свинцов отметил, что "сегодняшние реалии" диктуют необходимые меры предосторожности, поэтому "такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день".

Депутат призвал увидеть в этом позитив: "Люди как раз отдохнут от бесконечного просмотра ненужных роликов. А если кого-то надо поздравить — зайдите в гости, позвоните в дверь и поздравьте" (цитаты по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданным и необходимым принятие мер для обеспечения безопасности граждан, в том числе отключение мобильного интернета. Политик подчеркнул, что предметную оценку в этой сфере "могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства".

В России также ввели особый механизм в отношении sim-карт, ввезенных в нашу страну из-за рубежа. В Министерстве цифрового развития рассказали, что при попадании симки на территорию России потребуется подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и SMS будут временно блокироваться.