ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Адыгеи

Террористический акт в отношении учеников одной из школ в Адыгее предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности. Преступную акцию готовил гражданин одной из стран Центральной Азии, сторонник международных террористов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ЦОС, член международной террористической организации задержан. В припаркованном около школы автомобиле злоумышленника обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористов.

Следствие в результате изучения телефона выяснило, что деятельность террориста координировалась из-за рубежа посредством мессенджера Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт, передает ТВЦ.