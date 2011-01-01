Принц Уильям свел Кейт Миддлтон сразу с четырьмя своими бывшими: и вот для чего

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились еще в университете. Пройдя через множество трудностей и пережив расставание, они смогли создать крепкую семью. Но жизнь с принцем для Кэтрин не стала сказкой, до сих пор ей приходится едва ли не каждый день бороться за свое счастье.

Ходят слухи, что Уильям изменяет жене, мол, он не забыл зазнобу своей юности Джекку Крейг и при первой же возможности бежит к ней. Правда, девушка держит дистанцию и считает принца просто другом. Куда серьезнее обстоят дела с Роуз Хэнбери. Она была подругой Миддлтон, но не устояла перед принцем. Поговаривают, что до сих пор Уильям и Роуз тайно встречаются.

Кэтрин ничего не может с этим поделать. Ей приходится на публике улыбаться бывшим и нынешним любовницам мужа. Даже на свадьбу Уильям умудрился позвать всех своих дам. В самый важный для Кейт день принц свел ее с аж четырьмя своими бывшими девушками. Так, среди гостей на бракосочетании Уильяма и Кейт в 2011 году можно было увидеть разбившую ему сердце Джекку Крейг, а также Арабеллу Масгрейв, Роуз Фаркуар и Изабеллу Анструтер-Гоф-Калторп.

Неловкая ситуация? Да, это могло быть так, если бы речь шла не о высшем свете Великобритании, где считается хорошим тоном приглашать на столь значимое событие экс-супругов или бывших возлюбленных. Ведь и Кейт Миддлтон позвала на свадьбу с Уильямом Руперта Финча и Виллема Маркса, парней, что ухаживали за ней до встречи с принцем.

Светское общество королевства не столь обширно, как может показаться, а многие экс-любовники не могут избегать встреч. Так, сестра Карла III принцесса Анна за последние годы не раз попадала на камеры во время приемов в компании своего бывшего Эндрю Паркера-Боулза, который также приходится экс-мужем нынешней королеве Камилле.