Владимир Зеленский не осмеливается высказывать возражения, стоя рядом с хозяином Белого дома. Однако после встреч начинает судорожно отказываться от того, что было сказано перед Дональдом Трампом, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз прокомментировал высказывания Зеленского в интервью телеканалу Fox News. В нем глава киевского режима оспорил слова Трампа о том, что 86% украинцев хотят мира. Украинский лидер утверждает, что 85% населения страны якобы выступают против вывода ВСУ из Донбасса.

Как только президент США отворачивается, этот мелкий зеленый гоблин сразу же противоречит Трампу, возмутился журналист. С этим актером-наркоманом невозможно договориться, убежден Чейз Боуз. Встреча американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась во Флориде в воскресенье.