Москва признательна своим иностранным друзьям за слова поддержки и солидарности в адрес главы российского государства. Глава МИД Сергей Лавров выразил благодарность партнерам, осудившим террористическую атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, предпринятую киевским режимом в ночь с 28 на 29 декабря.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, Лавров подчеркнул: этот шаг еще раз подтвердил террористическую сущность группы лиц, незаконно удерживающих власть в Киеве. Дипломат напомнил, что по их указанию и ранее на территории России взрывали пассажирские поезда, устраивали атаки гражданских объектов, организовывали убийства журналистов, политиков и общественных деятелей.

Министр отметил, что главная цель европейских столиц – сохранить режим, который хочет контролировать территорию, где запрещен русский язык, преследуется каноническое православие, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры. Такое образование по соседству с Россией требуется русофобам в ЕС, чтобы подготовить новую агрессию против нашей страны.