Полина Диброва на публике сцепилась с оскорбившей Товстика Катей Гордон

Развод Полины и Дмитрия Дибровых стал одним из самых осуждаемых событий года в отечественном шоу-бизнесе. Родившая телеведущему троих детей модель ушла к соседу-миллиардеру Роману Товстику, разрушив и его семью.

Развод Дибровых прошел мирно, а вот за Товстиками следила вся страна. Юрист Катя Гордон встала на защиту брошенной матери шестерых детей Елены Товстик. Но подопечная Гордон всеми силами пыталась вернуть мужа, мешая адвокату выбить максимально комфортное соглашение. У Елены в этой истории была своя правда. Товстик убеждена, что Катя ее обманула на миллион рублей, которые она выплатила юристу из-за сорвавшейся сделки, и вообще, Гордон якобы лишь хотела словить хайп на громком деле.

Катя Гордон нападки в свой адрес не терпит. Даже подводя итоги года, она припомнила заклятых товарищей. Адвокат оскорбила и Товстиков, и Диброву, хлестко пройдясь по ним.

"К медиавзрыву по свингерам и Долиной я имела, как вы знаете, непосредственное отношение. Спасибо Лене Товстик за урок тупой беспринципности и жадности, спасибо Полине Подскажифамилию за урок на тему: „сисястых подруг, даже крестных детей, домой не пускаем…“ Спасибо Роме за неубиваемость, ну и Ксюхе за правило шулера: подтасовываем и бабки за все берем. Парад уродов и веселья продолжается! На нашей свалке органов снова праздник. Ну а Дибров… Ну что Дибров… Думаю, что заработал больше всех", — написала Гордон на своей странице в соцсети.

Полина Диброва, увидев такое послание, публично сцепилась с Катей. Модель высмеяла творчество Гордон и припомнила, что сама юрист уже давно носит фамилию бывшего мужа..

"Екатерина, не переживайте, к вам в гости я бы не пошла даже за деньги. Ровно, как и к Лене. Ибо я люблю слушать качественную музыку (а не всякий самопал). За привитый вкус спасибо моему уже бывшему супругу. <…> А на счет фамилии, что сказать? У меня она хотя бы моя, и бывший муж ее у меня не отбирал и не планирует. Старинная поговорка гласит, что нельзя зарекаться от сумы и тюрьмы. Прислушайтесь", — пригрозила Диброва Гордон.