Главные сводки об освобождении населенных пунктов сейчас приходят из Запорожской области. За два дня там разом взяли Лукьяновское и Степногорск. В последнем под ударами нашей артиллерии солдаты ВСУ даже не пытались сопротивляться. Прятались по подвалам многоэтажек. Разрозненные группы, которые не желали сдаваться, уничтожали рюкзаками со взрывчаткой

Сейчас бои идут в соседних Орехове и Новоандреевке. После взятия Гуляйполя и прорыва обороны на западном берегу Гайчура удалось нарастить активность наступления. Штурмовиков поддерживает артиллерия и расчеты БПЛА, которые уничтожают расположенные на пути опорные пункты ВСУ и точки управления дронами.

Параллельно штурмовики группировки "Центр" развивают наступление западнее Красноармейска. Несколько дней назад были ликвидированы последние очаги сопротивления в Димитрове.

Декабрь стал самым продуктивным месяцем по освобождению территорий за весь год. По данным Минобороны, больше 700 квадратных километров и 32 населенных пункта перешли под российский контроль. Противник обороняется, контратакует, однако наступать уже не пытается. Это позволило значительно расширить полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. От Сум на 16 километров в глубину, а от Харькова - на 15.

На левом берегу реки Оскол отличились бойцы группировки войск "Запад". Безоговорочно разгромили ВСУ восточнее Купянска, освободив к тому же Богуславку и Диброву.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "На купянском направлении в течение суток подразделениями шестой армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, включая иностранных наемников в районах Пономаревки и Благодатовки с целью прорыва в Купянск. Уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники".

В Красном Лимане – бои в городе. Однако больше половины населенного пункта уже под российской армии контролем. Через леса наши штурмовики идут к Северскому Донцу – важному для ВСУ стратегическому рубежу обороны, прикрывающему ключевой для боевиков Славянск и Донбасс в целом. И река служит естественным препятствием для форсирования.

На красноармейском направлении попытки ротации противника сорвали наши расчеты РСЗО "Град". Экипаж точными залпами успешно поразил пехоту противника.