Собянин осмотрел ход строительства конгрессно-выставочного центра "ВДНХ ЭКСПО"

Исполинских размеров здание. Оно точно не затеряется среди остальных павильонов ВДНХ. Площадь - почти сто восемьдесят тысяч квадратных метров. Сейчас здесь, без преувеличения, стройка века. Возводят конгрессно-выставочный центр " ВДНХ ЭКСПО". Одна из крупнейших площадок не только в Москве, но и в России.

"Самый большой из них: 75 метров на 200 метров. Это громадина, где могут проводится вообще любые уровни мирового класса. Нагрузка на полы достаточно для проведения даже выставки тяжелого машиностроения", - рассказал Андрей Сазонов, заместитель генерального директора строительного концерна.

Этот комплекс будет состоять из трех зданий. Новый павильон номер 69 вырос на этом месте всего за два года. Здесь будут проходить, например, выставки тяжелой техники. Рядом - 75-й. Его сейчас реставрируют. Кстати, не так давно он принимал международный форум "Россия". Третий павильон - номер 70. Известен как "монреальский". Гордость советской архитектуры.

Все три павильона будут соединены между собой проходными галереями. Чтобы посетить разные выставки и мероприятия, не придется даже выходить на улицу. Все три здания выполнят в едином архитектурном стиле. Фасад - визитная карточка нового комплекса. Его украсят барельефами. Они будут посвящены достижениям промышленности, науки и сельского хозяйства СССР. Ну а внутри - бесколонные пролетные залы. Они подойдут для проведения любых масштабных мероприятий. Это и конгрессы, и конференции, и всевозможные выставки.

"На ВДНХ воссоздается новый конгрессно-выставочный центр. Сегодня ВДНХ ассоциируется с десятками музеев, с образовательным пространством, спортивным пространством, пространством отдыха. Конгрессно-выставочная деятельность отошла на ВДНХ на второй план. Мы решили ее возродить. И здесь создается один из крупнейших конгрессно-выставочных центров", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

И пока на этом объекте строительные работы в самом разгаре, на другом они уже завершены. В новом крытом конноспортивном манеже состоялась первая показательная тренировка. Теперь здесь круглый год смогут заниматься и профессионалы, и любители. А еще появится возможность проводить международные соревнования и даже зрелищные конные шоу.

"Манеж уникальный. Он оснащен современным оборудованием. Световое, звуковое оборудование - такое, что можно концерты проводить. И, конечно же, покрытие. Покрытие для нас, для конников, очень важное. У нас замечательный грунт. Состоит он из кварцевого песка и геостекстиля, которые позволяют лошади проходить на большой скорости без ущерба для своего здоровья", -отметил Борис Петров, гендиректор Кремлевской школы верховой езды.

Глава города посетил новый манеж и пообщался со спортсменами

"Это вторая очередь развития центра национальной конной культуры. будет еще третья очередь, Так что это будет огромный комплекс на ВДНХ, посвященный конному спорту, лошадям, Кремлевской школе верховой езды", - сказал Собянин.

И сегодня же после реставрации открылся Музей табака. В советское время это павильон носил название "Главтабак". Фасад украшают более десяти тысяч керамических деталей. Архитекторам удалось воссоздать исторический облик павильона.