Власти в Киеве объявили обязательную эвакуацию жителей Днепропетровской области. Людей массово вывозят из 45 населенных пунктов Синельниковского района. Как сообщила Покровская территориальная община, эвакуация продлится 30 дней.

Также глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что на Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах.

Режим Зеленского расширяет зону обязательной эвакуации населения из-за приближения линии фронта. За последние полгода из Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуированы почти 147 тысяч человек, передает ТАСС.